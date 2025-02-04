В РФ завершаются доклинические испытания персональной онковакцины

Ученые Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина завершают доклинические испытания персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкозаболеваний, сообщил ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, директор научного центра Иван Стилиди.

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« С е й ч а с м ы в Н М И Ц о н к о л о г и и и м е н и Н . Н . Б л о х и н а М и н з д р а в а Р о с с и и з а в е р ш а е м д о к л и н и ч е с к и е и с п ы т а н и я н а ж и в о т н ы х м о д е л я х , п о э т о м у о с р о к а х [ п о л у ч е н и я р а з р е ш е н и я н а и с п о л ь з о в а н и е в а к ц и н ы ] г о в о р и т ь п о к а п р е ж д е в р е м е н н о . В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о н е о а н т и г е н н а я м Р Н К - в а к ц и н а - н е п а н а ц е я , к а к и л ю б о й д р у г о й м е т о д в о н к о л о г и и » , — с к а з а л о н .

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли. Он добавил, что первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Также ученые планируют разрабатывать модели онкологических заболеваний для создания против них персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака почек, груди и поджелудочной железы.

Вакцина разработана НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.