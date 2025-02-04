Медики предупредили об опасности микропластика для мозга человека

Американские и колумбийские медики обнаружили, что среднее число частиц микропластика в мозге умерших в 2024 году людей было в среднем на 50% выше, чем их концентрация в тканях нервной системы усопших в 2016 году. Это свидетельствует о быстром накоплении микропластика в мозге человека в последние несколько десятилетий, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

© unsplash

« ‎ С т р е м и т е л ь н о е з а г р я з н е н и е п р и р о д ы ч а с т и ц а м и м и к р о п л а с т и к а з а с т а в л я е т н а с б е с п о к о и т ь с я о т о м , к а к э т о п о в л и я е т н а з д о р о в ь е ч е л о в е к а . М ы и з м е р и л и к о н ц е н т р а ц и и м и к р о п л а с т и к а в м о з г е , п е ч е н и и п о ч к а х у н е с к о л ь к и х д е с я т к о в л ю д е й , у м е р ш и х в 2 0 1 6 и 2 0 2 4 г о д а х , и о б н а р у ж и л и , ч т о в н е р в н о й с и с т е м е и х к о л и ч е с т в о в ы р о с л о н а 5 0 % з а э т и в о с е м ь л е т . Э т о т п р и р о с т б ы л в о с о б е н н о с т и х а р а к т е р е н д л я п а ц и е н т о в с д е м е н ц и е й » , — г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Это открытие было совершено группой американских и колумбийских медиков под руководством профессора Университета штата Нью-Мексико Мэтью Кэмпена при изучении образцов тканей 50 жителей США, умерших в 2016 и 2024 годах и пожертвовавших свое тело на благо науки. Исследователи измерили концентрации частиц микропластика в почках, печени и мозге этих усопших и определили химический состав и структуру этих загрязнителей.

Проведенный исследователями анализ показал, что типичная концентрация частиц пластика в почках за минувшие восемь лет почти не изменилась, при этом их доля заметно выросла в печени и очень значительно увеличилась в тканях мозга, где и в 2016, и в 2024 годах присутствовало в десятки раз больше фрагментов полимеров, чем в других тканях тела усопших. В среднем число частиц пластика в мозге было выше в 2024 г. на 50% по сравнению с аналогичными замерами для жителей США, умерших восемь лет назад.

Это открытие побудило ученых изучить большое число образцов тканей мозга, которые были собраны с 1997 по 2013 годы. Эти замеры показали, что в прошлом концентрация частиц микропластика была ниже текущих значений на несколько порядков, что говорит об очень быстром и экспоненциальном росте "пластикового загрязнения" мозга. Особенную тревогу у ученых вызывает то, что самые большие концентрации частиц микропластика, превышающие средние значения в десятки раз, были зафиксированы среди носителей деменции.

Последнее, как предполагают ученые, является следствием того, что барьер между кровеносной системой и тканями мозга значительным образом ослаблен у носителей нейродегенеративных заболеваний, что облегчает проникновение и накопление частиц пластика в их нервной системе. Последующие опыты на животных и наблюдения за добровольцами покажут, насколько опасным является подобное "пластиковое загрязнение" для здоровья нервной системы человека, подытожили ученые.

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские "мусорные пятна". Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.