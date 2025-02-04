Медики предупредили об опасности микропластика для мозга человека

Зафиксировано быстрое накопление микропластика в тканях мозга человека
Американские и колумбийские медики обнаружили, что среднее число частиц микропластика в мозге умерших в 2024 году людей было в среднем на 50% выше, чем их концентрация в тканях нервной системы усопших в 2016 году. Это свидетельствует о быстром накоплении микропластика в мозге человека в последние несколько десятилетий, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.
«Стремительное загрязнение природы частицами микропластика заставляет нас беспокоиться о том, как это повлияет на здоровье человека. Мы измерили концентрации микропластика в мозге, печени и почках у нескольких десятков людей, умерших в 2016 и 2024 годах, и обнаружили, что в нервной системе их количество выросло на 50% за эти восемь лет. Этот прирост был в особенности характерен для пациентов с деменцией», — говорится в исследовании.
Это открытие было совершено группой американских и колумбийских медиков под руководством профессора Университета штата Нью-Мексико Мэтью Кэмпена при изучении образцов тканей 50 жителей США, умерших в 2016 и 2024 годах и пожертвовавших свое тело на благо науки. Исследователи измерили концентрации частиц микропластика в почках, печени и мозге этих усопших и определили химический состав и структуру этих загрязнителей.
Проведенный исследователями анализ показал, что типичная концентрация частиц пластика в почках за минувшие восемь лет почти не изменилась, при этом их доля заметно выросла в печени и очень значительно увеличилась в тканях мозга, где и в 2016, и в 2024 годах присутствовало в десятки раз больше фрагментов полимеров, чем в других тканях тела усопших. В среднем число частиц пластика в мозге было выше в 2024 г. на 50% по сравнению с аналогичными замерами для жителей США, умерших восемь лет назад.
Это открытие побудило ученых изучить большое число образцов тканей мозга, которые были собраны с 1997 по 2013 годы. Эти замеры показали, что в прошлом концентрация частиц микропластика была ниже текущих значений на несколько порядков, что говорит об очень быстром и экспоненциальном росте "пластикового загрязнения" мозга. Особенную тревогу у ученых вызывает то, что самые большие концентрации частиц микропластика, превышающие средние значения в десятки раз, были зафиксированы среди носителей деменции.
Последнее, как предполагают ученые, является следствием того, что барьер между кровеносной системой и тканями мозга значительным образом ослаблен у носителей нейродегенеративных заболеваний, что облегчает проникновение и накопление частиц пластика в их нервной системе. Последующие опыты на животных и наблюдения за добровольцами покажут, насколько опасным является подобное "пластиковое загрязнение" для здоровья нервной системы человека, подытожили ученые.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские "мусорные пятна". Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.