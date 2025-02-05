Создана биомеханическая модель шеи и плеча для реабилитации

Ученые создали модель, которая показывает связь между мышцами плеча и шеи. Она включает 23 мышцы и способна рассчитать движения поворота и наклонов головы, отведения плеча, его сгибания и разгибания, пожимания плечом. Такая модель поможет установить причины болей в шейном отделе позвоночника, которыми могут быть, например, травмы плеча. Кроме того, модель позволит разрабатывать эффективные программы реабилитации. Результаты исследования, поддержанного Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Reports.

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По данным Международной ассоциации по изучению боли (IASP), от 20% до 50% людей страдают болями в области шеи и плечевых суставов, при этом в 10% случаев и тем, и другим одновременно. Лечение таких болей часто неэффективно из-за того, что определить связь патологических изменений в шейном отделе позвоночника и последствий травм с заболеваниями плеча оказывается сложно. Так, боли в шейном отделе позвоночника часто сопровождаются болями в плечевом поясе и наоборот, а грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе позвоночника может привести к отраженной боли в плече или руке. Чтобы понять эту взаимосвязь, нужно построить биомеханическую модель, которая описывает, как двигаются кости и как работают мышцы при разных движениях. Однако общей модели для шеи и плеча до сих пор не существовало.

Ученые из Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН (Москва), Сеченовского Университета (Москва) и Московского физико-технического института (Москва) построили биомеханическую модель шеи и плеч, описывающую совместную работу 23 мышц. Для этого авторы объединили существующие биомеханические модели грудопоясничного отдела позвоночника и грудной клетки, модели плеча, головы и шеи. Получившаяся биомеханическая модель отражает такие движения как подъем плеча, его отведение и сгибание, повороты и наклоны головы.

Чтобы убедиться в корректности модели, авторы провели серию экспериментов по отслеживанию различных движений головы и руки. Исследователи установили 40 нательных датчиков мужчине 25 лет на выступающие части костей, причем на одну и ту же кость накладывалось несколько датчиков. Испытуемый пожимал плечами, поворачивал и наклонял голову, а ученые отслеживали движение костей. Получив эти данные, ученые настроили параметры модели так, чтобы она могла воспроизвести перечисленные движения.

Авторы также сымитировали в модели минимальную непрерывную мышечную активность, необходимую для поддержания тела в положении стоя. Ученые проанализировали чувствительность модели к параметрам, варьируя их на 5% относительно значений, полученных экспериментально по данным датчиков на теле. Модель оказалась устойчива к изменениям параметров мышц и достаточно точно — со средней погрешностью в 1,5 сантиметра — рассчитывала такие движения как повороты и наклоны головы, отведение плеча, сгибание и разгибание плеча, пожимание плечом. Ученые также смогли рассчитать вклад разных мышц в перечисленные движения шеи и плеч. Разработанная модель находится в открытом доступе, любой желающий может получить исходный код и начать свое исследование.

« В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в б о л е в о й с и н д р о м в о б л а с т и п л е ч а , н а д п л е ч ь я и ш е и р а с с м а т р и в а ю т п о о т д е л ь н о с т и . М ы с ч и т а е м , ч т о в а ж н у ю р о л ь и г р а е т м ы ш е ч н ы й д и с б а л а н с , и з - з а ч е г о п а т о л о г и и п л е ч е в о г о п о я с а в ы з ы в а ю т и з м е н е н и я в ш е й н о м о т д е л е п о з в о н о ч н и к а . С п о м о щ ь ю м о д е л и м ы п о к а з а л и , ч т о ш е я и п л е ч о д е й с т в у ю т к а к е д и н ы й к и н е м а т и ч е с к и й у з е л , и м ы ш ц ы э т о г о о т д е л а н а х о д я т с я в т е с н о й в з а и м о с в я з и » , — п о я с н я е т у ч а с т н и к п р о е к т а , п о д д е р ж а н н о г о г р а н т о м Р Н Ф , т р а в м а т о л о г - о р т о п е д Е в г е н и й К а л и н с к и й , д о к т о р м е д и ц и н с к и х н а у к , с о т р у д н и к к а ф е д р ы т р а в м а т о л о г и и , о р т о п е д и и и х и р у р г и и к а т а с т р о ф С е ч е н о в с к о г о у н и в е р с и т е т а .

Результаты исследования помогут понять, как болезни и травмы отражаются на шейном и плечевом отделах. Так, модель позволит сравнить, как работают мышцы в реальности у пациента и как должны работать у здорового человека. Эти знания будут полезны при разработке комплексных программ реабилитации при болезнях и травмах плеча или спины.