Создана технология лазерной кавитации для лечения ран и удаления опухолей

Исследователи из Института прикладной математики ДВО РАН и Южно-Уральского государственного медицинского университета разработали приборно-аппаратный комплекс для применения метода лазерной кавитации в медицине. Эта технология направлена на лечение инфицированных ран и удаление нежелательных образований в тканях.

Комплекс включает медицинский лазерный аппарат и кварц-полиамидное оптическое волокно диаметром 0,4-0,6 мм. При подаче инфракрасного излучения на волокно, которое поглощается водой, образуются парогазовые пузырьки. При их схлопывании возникают горячие струи и ударные волны, разрушая патологические образования, такие как кисты, варикозное расширение вен и клубки кровеносных сосудов. Эта технология также применима для ирригации острых и хронических инфицированных ран, что уже показало хорошие результаты в зоне СВО.

По словам академика РАН, директора Института прикладной математики ДВО РАН Михаила Гузева, технология прорабатывается в двух направлениях: устранение патологических образований и лечение инфицированных ран. Ожидается, что она будет востребована не только в медицине, но и в других научных областях.

Директор АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив» Ольга Тарасова подчеркнула, что технология станет важным шагом в области импортозамещения. Несмотря на то, что оборудование еще не получило регистрационное удостоверение, оно может быть использовано для решения биотехнологических задач в общероссийском масштабе, резюмировала Тарасова «Известиям».

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