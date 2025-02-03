Студент разработал протез руки, имитирующий ощущения от прикосновения

Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработал бионический протез руки, который вибрирует при прикосновении к предметам, имитируя тактильный контакт. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Прототип протеза создан при помощи технологий 3D-печати. Пальцы такой руки можно сжимать в кулак или включить режим, при котором активны только большой и указательный пальцы.

" С д а т ч и к о в э л е к т р о м и о г р а м м ы , н а х о д я щ и х с я в о т д е л ь н о м к е й с е , т я н у т с я п р о в о д а с э л е к т р о д а м и , к о т о р ы е з а к р е п л я ю т с я н а р у к у ч е л о в е к а . П о с л е о б р а б о т к и п о л у ч е н н ы х и м п у л ь с о в м и к р о к о н т р о л л е р з а п у с к а е т с е р в о п р и в о д ы , к о т о р ы е п р и в о д я т в д в и ж е н и е п а л ь ц ы п р о т е з а . А у с т а н о в л е н н ы е в н и х к н о п к и п р и н а ж а т и и з а п у с к а ю т в и б р а ц и ю в б р а с л е т е , т е м с а м ы м с и г н а л и з и р у я о п р и к о с н о в е н и и к п р е д м е т у " , - п о я с н и л А н д р е й С ы р в а ч е в , с т у д е н т к а ф е д р ы " И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и и а в т о м а т и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы " П Н И П У , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а у н и в е р с и т е т а .

Бионические протезы управляются электроникой и биотоками человека. С помощью сигнала, который возникает от сокращения мышц, информация передается на микропроцессор, в результате чего протез выполняет определенный жест или хват. Их разработкой в мире занимается лишь несколько зарубежных и российских компаний, а внедрение ограничено из-за высокой стоимости материалов и производства, уточнили в ПНИПУ.

" Б л а г о д а р я а д д и т и в н ы м т е х н о л о г и я м в о з м о ж н о в о с с о з д а т ь и з д е л и е л ю б о й с л о ж н о с т и з а к о р о т к о е в р е м я и з а з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш у ю с т о и м о с т ь . 3 D - п е ч а т ь з а к л ю ч а е т с я в п о с л о й н о м н а п л а в л е н и и м е т а л л а и л и п о л и м е р а д р у г н а д р у г а п о р а з р а б о т а н н о й з а р а н е е м о д е л и . < … > Р а б о т а с т у д е н т а П Н И П У п о к а з ы в а е т б о л ь ш о й п о т е н ц и а л д л я р а з в и т и я о т е ч е с т в е н н о г о п р о т е з и р о в а н и я . П р о с т а я и д о с т у п н а я т е х н о л о г и я с о з д а н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х п р о т е з о в п о з в о л и т л ю д я м с о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и в е р н у т ь с я к п о л н о ц е н н о й ж и з н и , в т о м ч и с л е н а р а б о ч и е м е с т а " , - с ч и т а ю т в у н и в е р с и т е т е .

Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".