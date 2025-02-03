Биопринтер для восстановления тканей и органов вышел на рынок

Разработанный в РФ биопринтер для восстановления тканей и органов вывели на рынок
Исследователи из НИТУ МИСИС и их коммерческие партнеры заявили о выводе на рынок созданной ими технологии трехмерной биопечати, позволяющей сканировать поврежденные ткани и органы и восстанавливать их "на месте". Об этом сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
"Устройство сканирует дефект, создает его трехмерную карту. Биопечать производится по заданной траектории, в среднем за пять минут. Также прибор адаптируется под дыхание пациента, и с ним совместимы разные виды гидрогелей. Помимо исследований в области тканевой инженерии новый биопринтер подходит для других отраслей и может выступать в качестве "классического" 3D-принтера", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, исследователи из НИТУ МИСИС и их индустриальные партнеры уже несколько лет успешно развиваются технологии трехмерной биопечати в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". Создаваемые ими устройства представляют собой специализированные системы, способные закрывать поврежденные участки кожи и органов при помощи полимерных составов, содержащих клетки и биомолекулы самого пациента.
Применение данных методик биопечати, как показали опыты в лаборатории, значительно ускоряет заживление тканей и снижает риск развития послеоперационных осложнений. Год назад эта технология была успешно использована в рамках первой в мире операции, в ходе которой специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко применили роборуку, а также системы компьютерного зрения и биопечати, для восстановления структуры одного из органов тела с использованием "чернил" на базе клеток костного мозга пациента.
Успешное испытание этого прибора позволило его вывести на коммерческий рынок, и теперь он доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования "НАША ЛАБА", который был создан в июле 2022 года координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Также ученые продолжают работать над совершенствованием системы 3D-печати совместно с Сеченовским университетом и Самарским государственным медицинским университетом.