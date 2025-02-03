Биопринтер для восстановления тканей и органов вышел на рынок

Исследователи из НИТУ МИСИС и их коммерческие партнеры заявили о выводе на рынок созданной ими технологии трехмерной биопечати, позволяющей сканировать поврежденные ткани и органы и восстанавливать их "на месте". Об этом сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

" У с т р о й с т в о с к а н и р у е т д е ф е к т , с о з д а е т е г о т р е х м е р н у ю к а р т у . Б и о п е ч а т ь п р о и з в о д и т с я п о з а д а н н о й т р а е к т о р и и , в с р е д н е м з а п я т ь м и н у т . Т а к ж е п р и б о р а д а п т и р у е т с я п о д д ы х а н и е п а ц и е н т а , и с н и м с о в м е с т и м ы р а з н ы е в и д ы г и д р о г е л е й . П о м и м о и с с л е д о в а н и й в о б л а с т и т к а н е в о й и н ж е н е р и и н о в ы й б и о п р и н т е р п о д х о д и т д л я д р у г и х о т р а с л е й и м о ж е т в ы с т у п а т ь в к а ч е с т в е " к л а с с и ч е с к о г о " 3 D - п р и н т е р а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как отмечается в сообщении, исследователи из НИТУ МИСИС и их индустриальные партнеры уже несколько лет успешно развиваются технологии трехмерной биопечати в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". Создаваемые ими устройства представляют собой специализированные системы, способные закрывать поврежденные участки кожи и органов при помощи полимерных составов, содержащих клетки и биомолекулы самого пациента.

Применение данных методик биопечати, как показали опыты в лаборатории, значительно ускоряет заживление тканей и снижает риск развития послеоперационных осложнений. Год назад эта технология была успешно использована в рамках первой в мире операции, в ходе которой специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко применили роборуку, а также системы компьютерного зрения и биопечати, для восстановления структуры одного из органов тела с использованием "чернил" на базе клеток костного мозга пациента.

Успешное испытание этого прибора позволило его вывести на коммерческий рынок, и теперь он доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования "НАША ЛАБА", который был создан в июле 2022 года координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Также ученые продолжают работать над совершенствованием системы 3D-печати совместно с Сеченовским университетом и Самарским государственным медицинским университетом.