В России создали анализ для выявления деменции по крови

В Новгородском университете разработали метод диагностики деменции у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Метод заключается в определении в крови пациентов соединений, которые повышаются в результате нарушения функции почек и вызывают эндотелиальную дисфункцию, что в конечном итоге приводит к развитию деменции.

« М е т о д и к а п о з в о л я е т о б ъ е к т и в и з и р о в а т ь р и с к р а з в и т и я д е м е н ц и и к а к к л и н и ч е с к о г о с о с т о я н и я , с о п р о в о ж д а ю щ е г о т я ж е л у ю п о ч е ч н у ю д и с ф у н к ц и ю , п о с р е д с т в о м о п р е д е л е н и я в к р о в и м а р к е р о в п а т о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а о с н о в н о г о з а б о л е в а н и я . Н а л и ч и е д е м е н ц и и , о с о б е н н о н а р а н н и х с т а д и я х , н е в с е г д а и м е е т к л и н и ч е с к у ю м а н и ф е с т а ц и ю , в т о ж е в р е м я п а ц и е н т н е в с е г д а м о ж е т п о н я т ь , ч т о у н е г о п о я в и л и с ь п р о б л е м ы с п а м я т ь ю и л и м ы ш л е н и е м . Н а ш е й ц е л ь ю с т а л а р а з р а б о т к а о б ъ е к т и в н о г о м е т о д а в ы я в л е н и я д е м е н ц и и у п а ц и е н т о в с т е р м и н а л ь н о й п о ч е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т ь ю , к о т о р ы й у ч и т ы в а л б ы н е т о л ь к о к л и н и ч е с к у ю о ц е н к у , н о и п а т о г е н е т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и з а б о л е в а н и я п о ч е к и а с с о ц и и р о в а н н ы х с н и м о с л о ж н е н и й » , — р а с с к а з а л з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а М е д и ц и н с к о г о и н с т и т у т а Н о в Г У , д о ц е н т к а ф е д р ы в н у т р е н н и х б о л е з н е й , в р а ч - н е ф р о л о г М и т х а т Г а с а н о в .

Главная причина развития когнитивных нарушений при хронической болезни почек — накопление азотсодержащих веществ, которые перестают выводиться почками и оказывают токсическое действие на мозг и другие органы. Также в мозге усиливается работа биологически активных веществ, запускающих воспаление. Выраженность этих патологических процессов влияет на вероятность развития деменции у этой категории пациентов.

На данный момент аналогов метода в России и зарубежных странах нет. Применение этого метода наряду со шкалами и опросниками в значительной степени повысит достоверность полученных данных.