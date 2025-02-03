В России предложили новый способ измерения температуры

В Сеченовском Университете совместно с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) разработают инфракрасную систему для диагностики локального изменения температуры, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

« К л и н и к а ф а к у л ь т е т с к о й х и р у р г и и и м . Н . Н . Б у р д е н к о с т а н е т и с с л е д о в а т е л ь с к о й п л о щ а д к о й д л я с о в е р ш е н с т в о в а н и я и р а з р а б о т к и с о в р е м е н н ы х р о с с и й с к и х д и а г н о с т и ч е с к и х И К п о р т а т и в н ы х с и с т е м . О с н о в н а я з а д а ч а — п р и м е н я т ь и х в о в р е м я о п е р а ц и й с ц е л ь ю о п р е д е л е н и я ж и з н е с п о с о б н о с т и о р г а н о в и в ы я в л е н и я л о к а л и з а ц и и в о с п а л и т е л ь н ы х п р о ц е с с о в . И н т р а о п е р а ц и о н н ы й к о н т р о л ь т е м п е р а т у р н ы х п о к а з а т е л е й п о м о ж е т и з б е ж а т ь в р а ч е б н ы х о ш и б о к и , с о о т в е т с т в е н н о , о к а з ы в а т ь к а ч е с т в е н н у ю и б е з о п а с н у ю м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь п а ц и е н т а м » , — р а с с к а з а л д и р е к т о р К л и н и к и ф а к у л ь т е т с к о й х и р у р г и и и м . Н . Н . Б у р д е н к о С е ч е н о в с к о г о У н и в е р с и т е т а Ф е д о р В е т ш е в .

Уже разработаны критерии диагностики воспалительных, сосудистых и онкологических заболеваний. Тем не менее очень высокая стоимость охлаждаемых ИК камер не позволяет широко применять их в медицинской диагностике.

« В И Т Э Б Р А Н с о з д а н п р о т о т и п р а д и о м е т р и ч е с к о й д и а г н о с т и ч е с к о й И К с и с т е м ы н а б а з е п о р т а т и в н о й н е о х л а ж д а е м о й м а т р и ч н о й и н ф р а к р а с н о й к а м е р ы , к о т о р ы й н е у с т у п а е т с о в р е м е н н ы м с т а ц и о н а р н ы м м е д и ц и н с к и м д и а г н о с т и ч е с к и м И К с и с т е м а м — т е п л о в и з о р а м . П р и э т о м н а ш а р а з р а б о т к а п о з в о л я е т п р о в о д и т ь д и а г н о с т и ч е с к и е о б с л е д о в а н и я в п а л а т а х б о л ь н ы х , ч т о о с о б е н н о в а ж н о п р и п о д г о т о в к е и п о с л е п р о в е д е н и я х и р у р г и ч е с к и х о п е р а ц и й » , — с о о б щ и л и с п о л н я ю щ и й о б я з а н н о с т и д и р е к т о р а И Т Э Б Р А Н Г е н н а д и й Ч у е в .

Радиометрическая ИК система в отличие от стандартного тепловизора обеспечивает возможность количественных измерений температуры в любом из участков ИК термограмм.