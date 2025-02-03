В России предложили новый способ измерения температуры

В Сеченовском Университете совместно с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) разработают инфракрасную систему для диагностики локального изменения температуры, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

В России предложили новый способ измерения температуры
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«Клиника факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко станет исследовательской площадкой для совершенствования и разработки современных российских диагностических ИК портативных систем. Основная задача применять их во время операций с целью определения жизнеспособности органов и выявления локализации воспалительных процессов. Интраоперационный контроль температурных показателей поможет избежать врачебных ошибок и, соответственно, оказывать качественную и безопасную медицинскую помощь пациентам», рассказал директор Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского Университета Федор Ветшев.

Уже разработаны критерии диагностики воспалительных, сосудистых и онкологических заболеваний. Тем не менее очень высокая стоимость охлаждаемых ИК камер не позволяет широко применять их в медицинской диагностике.

«В ИТЭБ РАН создан прототип радиометрической диагностической ИК системы на базе портативной неохлаждаемой матричной инфракрасной камеры, который не уступает современным стационарным медицинским диагностическим ИК системам тепловизорам. При этом наша разработка позволяет проводить диагностические обследования в палатах больных, что особенно важно при подготовке и после проведения хирургических операций», сообщил исполняющий обязанности директора ИТЭБ РАН Геннадий Чуев.

Радиометрическая ИК система в отличие от стандартного тепловизора обеспечивает возможность количественных измерений температуры в любом из участков ИК термограмм.