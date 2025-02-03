Начались клинические испытания генного препарата от болезни Дюшенна

Компания "Генериум" совместно с университетом "Сириус" вышли на клинические испытания препарата от редкого генетического заболевания - мышечной дистрофии Дюшенна, которой подвержены дети. Об этом сообщил журналистам член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

" С " С и р и у с о м " и н т е р е с н е й ш а я р а з р а б о т к а у " Г е н е р и у м а " е с т ь п о б о л е з н и Д ю ш е н а . Э т о п р о е к т п е р с о н а л и з и р о в а н н о й м е д и ц и н ы , з д е с ь т е х н о л о г с т а н о в и т с я в р а ч о м . < . . . > О н н а с т а д и и к л и н и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , э т о г е н н а я т е р а п и я . Э т о н а ш а о р и г и н а л ь н а я р а з р а б о т к а " , - с к а з а л о н в к у л у а р а х ш к о л ы с и н т е т и ч е с к о й б и о л о г и и и п р о м ы ш л е н н о й ф а р м а ц и и Н о в о с и б и р с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а .

Миодистрофия Дюшенна - редкое генетическое заболевание, при котором происходит необратимое разрушение мышечных клеток. В большинстве случаев оно поражает мальчиков и очень редко девочек. Основное проявление - слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Сейчас вылечить болезнь нельзя, можно только замедлить ее развитие.

Ранее в образовательном центре "Сириус" сообщали о начале разработки. Там отмечали, что генная терапия является высокоэффективным подходом для лечения тяжелых заболеваний, связанных с нарушением функции определенных генов. Научный сотрудник лаборатории генной терапии АО "Генериум" Дарья Бутенко сообщала, что больным, у которых нарушена структура гена, с помощью вируса доставляется здоровая копия гена.

АО "Генериум" - российская инновационная биотехнологическая компания, объединяющая научно-исследовательский институт мирового уровня, центр управления доклиническими и клиническими исследованиями и высокотехнологичное производство.