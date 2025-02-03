Ученые выяснили, как депрессия влияет на развитие диабета второго типа

Новое исследование подтвердило генетическую связь между диабетом II типа и депрессией.

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Международная группа ученых во главе с Анчей Барановой (Университет Джорджа Мэйсона, США) проанализировала данные крупнейших генетических исследований и выявила более 270 общих генетических локусов, 29 из которых ранее не были известны.

Результаты показали, что у людей с наследственной склонностью к депрессии риск диабета II типа на 24% выше, а при предрасположенности к аффективным расстройствам — на 48%. Однако обратного влияния — диабета на вероятность депрессии — обнаружено не было.

Ключевую роль сыграло воспаление: повышенная активность иммунной системы, характерная для депрессии, способствовала хроническому воспалению, нарушавшему обмен веществ.

Ученые считают, что около 60% генетических факторов диабета совпадают с теми, что связаны с депрессией.