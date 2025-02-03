Ученые нашли неожиданную пользу в расчесывании укусов насекомых

Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили, что расчесывание зудящих мест укусов насекомых имеет эволюционное преимущество, помогающее бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда использовала генетически модифицированных мышей, чтобы изучить роль нейронов, чувствительных к зуду. Они обнаружили, что расчесывание активирует болевые нейроны, которые выделяют вещество P (SP). Это вещество стимулирует клетки, вызывая воспаление и привлекая нейтрофилы — клетки, которые борются с инфекцией.

Хотя расчесывание может усугубить воспаление при дерматите, оно также помогает снизить количество бактерий, таких как Staphylococcus aureus, в местах повреждения кожи. Кроме того, расчесывание может влиять на микробиом кожи, предотвращая дисбаланс микрофлоры.

Однако в случае хронических заболеваний, таких как атопический дерматит, расчесывание может стать частью порочного круга «зуд-расчесывание», усиливая воспаление и дискомфорт, предупредили ученые.

Исследование также выявило ранее неизвестную нейроиммунную цепь, связывающую зуд, расчесывание и воспаление. Данные могут стать основой для разработки новых методов лечения хронического зуда, который является основным симптомом многих кожных заболеваний.