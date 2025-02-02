Ученые научились превращать канцерогенный хром в полезный

Канадские ученые из Университета Ватерлоо обнаружили, что биоуголь (древесный уголь из отходов сельского хозяйства) может эффективно очищать воду от токсичного хрома(VI), превращая его в безвредный хром(III). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemosphere.

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Хром(VI) — опасный канцероген, связанный с раком и репродуктивными проблемами, — часто образуется в промышленных процессах, таких как дубление кожи и производство стали. Хром(III), напротив, является безопасным микроэлементом, необходимым для организма.

Команда изучила, как биоуголь на основе дуба взаимодействует с водой, загрязненной хромом(VI). Используя синхротронное излучение, ученые обнаружили, что через 120 часов около 85% токсичного хрома(VI) превратилось в безопасный хром(III).

Кроме того, более легкие изотопы хрома удалялись быстрее, что может стать полезным инструментом для мониторинга очистки грунтовых вод.

По словам исследователей, открытие может стать важным шагом в борьбе с промышленным загрязнением и защите окружающей среды.