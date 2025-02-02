Исследователи выяснили, как цифровые привычки перестраивают наш мозг

Удовлетворение после просмотра бесконечных видеороликов или импульсивных покупок в интернете напоминает облегчение от почесывания зуда. Это результат работы дофамина — нейромедиатора, который действует как «гормон мотивации» и выделяется в ожидании награды. Как показывают исследования команды Университета Саутбэнк (Лондон), опублиокованное в журнале Computers in Human Behavior, такие действия активируют те же зоны мозга, что и зависимости — например, азартные игры или употребление веществ.

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Как это работает?

Каждое уведомление или лайк задействуют nucleus accumbens — область мозга, работающую как «внутренний GPS счастья»: она отвечает за удовольствие, будь то выигрыш или вкусная еда. Со временем мозг, словно «собака Павлова», учится связывать определенные действия (прокрутку ленты) с дофаминовыми сигналами, упрощая нейронные пути. Этот процесс, похожий на оптимизацию маршрута в навигаторе, делает человека более импульсивным, снижая способность контролировать время в интернете.

Почему это вредно?

Чрезмерное использование соцсетей может привести к тревожности и снижению самооценки. Причина — в зависимости от внешней оценки: отсутствие ожидаемых лайков воспринимается как личная неудача. Люди, ограничивающие онлайн-активность, чаще чувствуют уверенность и меньше зависят от чужого мнения.

В научном сообществе есть термин «феномен задержки дисконтирования» — склонность выбирать меньшее, но немедленное вознаграждение (например, шоколадку сейчас) вместо отсроченной выгоды (стройности позже) — объясняет, почему мы предпочитаем прокрутку ленты сну или учебе. Мозг, как капризный ребенок, тянется к быстрому удовольствию, игнорируя долгосрочные последствия.

Так же у нас в мозге есть Default Mode Network (Сеть базового режима работы), или «автопилот» мозга. Эта сеть активна в моменты бездействия: когда мы мечтаем или размышляем. DMN помогая обрабатывать самоощущение, эмоции и внутренние мысли — словно внутренний диалог, который ведется, пока вы «ничего не делаете».

Исследования с использованием ЭЭГ (метод записи электрической активности мозга) показывают, что у активных пользователей соцсетей DMN может нарушаться. Это влияет на самовосприятие, эмоциональный контроль и даже способность к рефлексии — будто внутренний компас теряет точность и вы не способны четко принимать решения.

Ученые советуют: не нужно сразу и резко отказываться от социальных сетей и скролинга, но важно осознавать влияние цифровых привычек. Например, стоит установить лимиты на использование приложений или заменить часть онлайн-времени офлайн-активностями.