Удалось «услышать» звуки, которые издают вирусы
Ученые из Университета штата Мичиган использовали новый оптический метод для регистрации естественных вибраций отдельных вирусов без использования маркировки. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что отраженный свет позволяет определить уникальные вибрационные паттерны вирусов, которые зависят от коллективного движения их атомов.
Эти вибрации, как «звуковой отпечаток» вируса, показывают его форму и поведение в окружающей среде, так же как ДНК помогает определить живой организм.
Например, анализ ультразвукового спектра вирусных частиц размером 80–100 нм выявил два диапазона вибраций: один от 19 до 21 ГГц и другой от 2 до 10 ГГц, с очень быстрыми изменениями на уровне наносекунд. Эти вибрации отражают, как защитный белок вируса взаимодействует с окружающей средой. Метод, который ученые называют биосонической спектроскопией, позволяет отслеживать перемещения вирусов в реальном времени, а полученные «акустические отпечатки» могут улучшить диагностику, позволяя обнаруживать и идентифицировать вирусы в воздухе без дополнительного маркирования.
Хотя такие высокочастотные сигналы не слышны человеческим ухом, современное оборудование может преобразовывать их в звуковые сигналы, что дает возможность услышать уникальные вибрационные профили вирусов.
«Эти высокочастотные вибрации могут стать своего рода биосенсорами для раннего обнаружения микроорганизмов», — отметил один из исследователей
Это открытие имеет большое значение для разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний и контроля качества воздуха, а также быстро реагировать на новые вспышки вирусных инфекций.