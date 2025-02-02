Удалось «услышать» звуки, которые издают вирусы

Ученые из Университета штата Мичиган использовали новый оптический метод для регистрации естественных вибраций отдельных вирусов без использования маркировки. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что отраженный свет позволяет определить уникальные вибрационные паттерны вирусов, которые зависят от коллективного движения их атомов.

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Эти вибрации, как «звуковой отпечаток» вируса, показывают его форму и поведение в окружающей среде, так же как ДНК помогает определить живой организм.

Например, анализ ультразвукового спектра вирусных частиц размером 80–100 нм выявил два диапазона вибраций: один от 19 до 21 ГГц и другой от 2 до 10 ГГц, с очень быстрыми изменениями на уровне наносекунд. Эти вибрации отражают, как защитный белок вируса взаимодействует с окружающей средой. Метод, который ученые называют биосонической спектроскопией, позволяет отслеживать перемещения вирусов в реальном времени, а полученные «акустические отпечатки» могут улучшить диагностику, позволяя обнаруживать и идентифицировать вирусы в воздухе без дополнительного маркирования.

Хотя такие высокочастотные сигналы не слышны человеческим ухом, современное оборудование может преобразовывать их в звуковые сигналы, что дает возможность услышать уникальные вибрационные профили вирусов.

« Э т и в ы с о к о ч а с т о т н ы е в и б р а ц и и м о г у т с т а т ь с в о е г о р о д а б и о с е н с о р а м и д л я р а н н е г о о б н а р у ж е н и я м и к р о о р г а н и з м о в » , — о т м е т и л о д и н и з и с с л е д о в а т е л е й

Это открытие имеет большое значение для разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний и контроля качества воздуха, а также быстро реагировать на новые вспышки вирусных инфекций.