Удалось «услышать» звуки, которые издают вирусы

Ученые из Университета штата Мичиган использовали новый оптический метод для регистрации естественных вибраций отдельных вирусов без использования маркировки. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что отраженный свет позволяет определить уникальные вибрационные паттерны вирусов, которые зависят от коллективного движения их атомов.

Удалось «услышать» звуки, которые издают вирусы
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Эти вибрации, как «звуковой отпечаток» вируса, показывают его форму и поведение в окружающей среде, так же как ДНК помогает определить живой организм.

Например, анализ ультразвукового спектра вирусных частиц размером 80–100 нм выявил два диапазона вибраций: один от 19 до 21 ГГц и другой от 2 до 10 ГГц, с очень быстрыми изменениями на уровне наносекунд. Эти вибрации отражают, как защитный белок вируса взаимодействует с окружающей средой. Метод, который ученые называют биосонической спектроскопией, позволяет отслеживать перемещения вирусов в реальном времени, а полученные «акустические отпечатки» могут улучшить диагностику, позволяя обнаруживать и идентифицировать вирусы в воздухе без дополнительного маркирования.

Хотя такие высокочастотные сигналы не слышны человеческим ухом, современное оборудование может преобразовывать их в звуковые сигналы, что дает возможность услышать уникальные вибрационные профили вирусов.

«Эти высокочастотные вибрации могут стать своего рода биосенсорами для раннего обнаружения микроорганизмов», отметил один из исследователей

Это открытие имеет большое значение для разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний и контроля качества воздуха, а также быстро реагировать на новые вспышки вирусных инфекций.

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