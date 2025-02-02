Иранские ученые разработали передовой препарат для диагностики рака

Иранские исследователи разработали передовой нанопрепарат тилманцепт, который может помочь почти 90% пациентов с различными видами рака получить доступ к более дешевым и точным методам диагностики и лечения. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Активное вещество радиофармпрепарата создано на основе технеция. После инъекции препарата и сканирования хирурги могут точно определить местоположение и степень поражения лимфоузлов, зараженных раком, что повышает точность диагностики и помогает избежать неоправданных хирургических вмешательств и их осложнений.

По информации источника, благодаря этой разработке Иран стал одной из ведущих стран в области диагностики рака.