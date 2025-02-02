Стало известно, может ли отказ от сладкого защитить от повреждения печени

Употребление жирной и соленой пищи может вызвать воспаление печени даже при отказе от сахара. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Раша (США).

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Ученым давно известно, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья печени. Особенно опасным для здоровья органа считается сладкая пища. Исследователи объяснили, что для переработки сахара в организме вырабатывается инсулин, который стимулирует синтез жиров в печени и жировой ткани. Их избыток считается одним из факторов риска возникновения жировой болезни печени.

По словам исследователей, важно не только контролировать уровень сахара в крови, но и следить за качеством продуктов в рационе. Дело в том, что некоторые продукты могут вызвать воспаление печени даже при полном отказе от сахара. В частности, проблемы могут возникнуть от большого количества соли, жирной пищи и фастфуда — гамбургеров, жареного мяса, колбасных изделий. Механизм повреждения печени при злоупотреблении такими продуктами основан на усилении воспаления.

Чтобы снизить нагрузку на орган, специалисты советуют включать в рацион противовоспалительные продукты, богатые антиоксидантами, такие как зелень и овощи. Также важно потреблять нежирный белок — птицу, рыбу и бобовые.