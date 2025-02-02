Что ждет медицинские исследования в США

США долго время занимали одну из лидерских позиций в области медицинских исследований, но недавнее замораживание федерального финансирования поставило это лидерство под угрозу. Об этом пишет портал Ferra со ссылкой на источники.

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« А д м и н и с т р а ц и я [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а в р е м е н н о п р и о с т а н о в и л а в ы д а ч у в с е х ф е д е р а л ь н ы х г р а н т о в и з а й м о в , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь в ы п о л н е н и е н о в ы х у к а з о в » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и я х .

По данным портала, некоторые области сумели восстановить финансирование, тогда как университеты и исследовательские институты продолжают находиться в зоне «неопределенности» относительно своего будущего. Ferra отмечает, что многие ученые и медики обеспокоены о последствиях, которые могут последовать, в том говоря об остановке клинических испытаний, неоплаченных исследователях и «напрасно потраченных годах работы».

Однако 16 января агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщалось, что министр финансов Скотт Бессент заявил, будто экономику Соединенных Штатов ждет «золотой век» при поддержке администрации президента конгрессом. По словам чиновника, глава Белого дома сможет создать «сбалансированную эру процветания для американцев».