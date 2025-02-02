По анализу крови предложили определять тип инсульта

Новый анализ крови может помочь врачам быстро определить, вызван ли инсульт кровоизлиянием в мозг или тромбом, еще до того, как пациент попадет в больницу. В ходе недавнего исследования ученые обнаружили, что у людей с кровоизлияниями в мозг уровень белка, называемого GFAP, значительно выше, чем у тех, у кого инсульт вызван тромбом. GFAP выделяется в кровь при повреждении клеток мозга и уже используется для оценки травматических повреждений мозга.

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Исследование показало, что уровень GFAP был почти в 7 раз выше у пациентов с инсультами из-за кровоизлияний, чем у пациентов с инсультами, вызванными тромбами. Это различие может помочь врачам быстрее и точнее принимать решения о лечении, например, об использовании препаратов, разрушающих тромбы, или лекарств для остановки кровотечения.

Анализ крови может быть проведен до того, как пациент попадет в больницу, что позволит врачам начать лечение раньше. Однако у теста все еще есть некоторые ограничения, например, необходимость использования центрифуги для разделения компонентов крови, и он может не так хорошо работать для пожилых пациентов с небольшими кровотечениями.

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