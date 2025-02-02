К генеративному ИИ обратились ради борьбы с болезнями, не поддающихся лечению
Ученые из Университета Дьюка разработали инструмент PepPrCLIP на основе искусственного интеллекта для создания специальных белков, называемых пептидами, которые могут нацеливаться на белки, вызывающие заболевания, ранее считавшиеся не поддающимися лечению, и уничтожать их.
Вдохновленный технологией подбора изображений OpenAI, инструмент быстро находит пептиды, способные связываться даже с самыми неупорядоченными белками, которые часто связаны с раком и другими серьезными заболеваниями.
Большинство современных лекарств действуют путем присоединения к определенным структурам белков, вызывающих заболевание, но многие из этих белков слишком нестабильны и запутанны, чтобы традиционные методы лечения могли сработать. PepPrCLIP решает эту проблему, генерируя и тестируя пептиды, которые могут связываться с этими белками без необходимости получения подробных структурных 3D-карт.
В экспериментах разработанные ИИ пептиды успешно присоединялись к белкам, связанным с раком, и разрушали их, включая бета-катенин, который играет роль во многих видах рака, и сильно неупорядоченный белок, связанный с синовиальной саркомой.
Исследователи считают, что этот прорыв может привести к созданию новых методов лечения таких ранее «не поддающихся лечению» заболеваний, как болезнь Александра.
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