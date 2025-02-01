В чем особенность самой редкой группы крови

Самая редкая группа крови Rh-нулевая, которая встречается у менее чем 50 человек по всему миру, делает своих носителей универсальными донорами для людей с редкими резус-отрицательными группами.

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По данным ученых, основная характеристика этой группы крови заключается в отсутствии 61 антигена системы Rh у ее носителей. Это обуславливает уникальность их крови, которая пригодна для переливания в критических ситуациях.

Люди с этой группой могут получать кровь исключительно от людей с таким же редким типом. Более того, несмотря на огромную ценность, Rh-нулевая группа требует соблюдения строгих условий хранения и транспортировки — она остается пригодной для применения всего 35–42 дня.

Это создает значительные трудности для транспортировки «золотой крови» для медицинских учреждений и лабораторий, написал журнал Science Museum Group.

Японские ученые установили, что люди, которые родились со второй группой крови, более склонны к богатству и успеху в жизни. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, что можно узнать о человеке по группе крови.