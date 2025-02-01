Ученые выяснили, что на 70 процентов снижает риск развития деменции

Дополнительный сон в субботу или воскресенье это не просто способ восстановить силы, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Он помогает замедлить процессы старения и снизить риск развития различных заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Университета Сучжоу в Китае.

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Согласно новым данным, сон играет ключевую роль в работе иммунной системы, помогает бороться с инфекциями и поддерживает сердце. Недостаток сна, напротив, может стать причиной заболеваний сердца, диабета и депрессии.

Как показали результаты исследования, в котором участвовали 7683 взрослых, один-два часа сна в выходные могут на 34% снизить риск преждевременного старения. Также сон помогает защитить мозг от деменции. У людей, которые хорошо отсыпаются в субботу и воскресенье, риск ее развития снижается на 70%, пишет журнал Sleep and Breathing.

Дополнительный сон в выходные укрепляет связи между нейронами, снижает воспаление, профилактирует депрессию и ожирение, а также защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эксперты предупреждают, что такой отдых не заменит регулярного сна в будни. Так, доктор Нил Стэнли утверждает, что при долгом лежании в постели возникает инерция сна — вялое состояние, которое негативно сказывается на внимании и концентрации. Помимо этого, надо помнить, что слишком длительное время сна может нарушить циркадные ритмы.

Специалисты советуют поддерживать регулярность сна и спать по 7-8 часов каждую ночь. Небольшой «бонус сна» в выходные может быть полезен, однако лучше всего решать проблему недосыпания в будни.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление больших доз кофеина может нарушать режим сна. В результате человеку становится сложно засыпать, развивается бессонница, а на следующий день для бодрости требуется еще больше кофе. Этот замкнутый круг постепенно ухудшает качество сна и снижает эффективность кофеина.