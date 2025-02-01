Вирус научился использовать человеческую кожу для распространения

Новое исследование показывает, что вирус Зика манипулирует кожей человека, привлекая комаров, что способствует более эффективному распространению вируса. Исследование, проведенное под руководством Ливерпульской школы тропической медицины, показывает, что вирус Зика изменяет метаболические процессы в коже, превращая ее из защитного барьера в «магнит» для комаров.

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Вирус поражает клетки кожи, называемые дермальными фибробластами, которые отвечают за структуру кожи. Это приводит к увеличению количества определенных химических веществ, которые комары считают привлекательными. Исследование показало, что эти изменения помогают комарам находить и кусать зараженных людей, что способствует дальнейшему распространению вируса.

Вирус Зика, переносимый такими комарами, как Aedes aegypti, был обнаружен более чем в 90 странах. Вирус может вызывать легкие симптомы, но в некоторых случаях он приводит к серьезным осложнениям, особенно у беременных женщин он может нанести вред развивающемуся ребенку.

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