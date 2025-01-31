Исследователи выяснили, как тренировки с гирями влияют на организм

Учёные обнаружили, что использование гирь в программе тренировок может уменьшить воспаление и увеличить силу мышц у стареющих людей. Даже у тех, кто раньше не занимался регулярно. Это исследование было представлено в ноябре на конференции по интегративной физиологии упражнений 2024 года.

С возрастом мы естественным образом теряем мышечную массу. Из-за этого может быть сложнее выполнять повседневные дела и сохранять независимость в движении. Новое же исследование показывает, что решить эту проблему может добавление тренировок с гирями в еженедельную программу упражнений. При этом такие тренировки не только компенсируют потерю мышечной массы, но и уменьшают воспаление.

В исследовании участвовали взрослые от 60 до 80 лет. Они записались на программу «Сила после шестидесяти» в местном спортзале. Эта программа включала 12 месяцев тренировок с гирями, по два сеанса в неделю с показателем воспринимаемого напряжения (RPE) 7 из 10.

Спустя всего полгода у людей увеличились мышечная масса, сила хвата и сила верхней части ноги. Существует при этом чёткая обратная связь между силой хвата и смертностью от всех причин и заболеваний в пожилом возрасте. Так, слабая сила хвата соответствует более высокому риску смерти.

Через 12 месяцев участникам требовалось меньше времени, чтобы подняться на один пролёт по лестнице или встать со стула. Помимо этого, у них увеличилась мышечная масса. Наблюдались значительные изменения и в воспалении: у людей снизились показатели воспалительных маркеров в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.