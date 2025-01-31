Ученые нашли новый способ облегчить симптомы депрессии и тревоги

Лечение при помощи лекарств лучше всего помогает при расстройствах психического здоровья. Однако оно может также вызвать побочные эффекты. Это привело к тому, что эксперты из Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M решили выяснить, насколько эффективны методы типа практики осознанности посредством медитации.

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В рамках новой работы эксперты работали с 25 людьми, у которых была диагностирована депрессия и тревожность и которые проходили лечение в больнице в Индиане. Исследовательская группа включала 11 мужчин и 14 женщин. Их средний возраст составлял 42,1 года. Они использовали гарнитуры виртуальной реальности три раза в неделю в течение 10 недель весной 2023 года. Длился каждый сеанс медитации 30 минут.

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Результаты подтвердили более ранние выводы о том, что сеансы медитации в виртуальной реальности сильно облегчали симптомы депрессии и тревожности у людей. Также благодаря этому они лучше управляли своими эмоциями.

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