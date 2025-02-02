Эксперты объяснили, почему во время тренировок могут чесаться ноги
Специалисты некоммерческой системы здравоохранения в Филадельфии Main Line Health отмечают, что зуд в ногах во время тренировки — явление далеко не редкое. Они объясняют, что причина кроется в физиологических процессах, происходящих в организме во время физической активности.
По мере увеличения частоты сердечных сокращений и усиления кровообращения сердце начинает прокачивать больше крови и кислорода к мышцам. В ответ на это кровеносные сосуды расширяются, чтобы обеспечить необходимый приток крови.
Этот процесс стимулирует окружающие нервные клетки и посылает сигнал в мозг. Интересно, что он интерпретирует этот сигнал как потребность в зуде.
Эксперты подчёркивают, что это абсолютно нормальное явление и повлиять на него невозможно. Однако шансы почувствовать зуд могут увеличиться, если у человека чувствительная кожа или он давно не занимался спортом. Также зуд может возникнуть у склонных к крапивнице людей, особенно при тренировках в экстремальных температурных условиях.