Эксперты объяснили, почему во время тренировок могут чесаться ноги

Специалисты некоммерческой системы здравоохранения в Филадельфии Main Line Health отмечают, что зуд в ногах во время тренировки — явление далеко не редкое. Они объясняют, что причина кроется в физиологических процессах, происходящих в организме во время физической активности.

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По мере увеличения частоты сердечных сокращений и усиления кровообращения сердце начинает прокачивать больше крови и кислорода к мышцам. В ответ на это кровеносные сосуды расширяются, чтобы обеспечить необходимый приток крови.

Э т о т п р о ц е с с с т и м у л и р у е т о к р у ж а ю щ и е н е р в н ы е к л е т к и и п о с ы л а е т с и г н а л в м о з г . И н т е р е с н о , ч т о о н и н т е р п р е т и р у е т э т о т с и г н а л к а к п о т р е б н о с т ь в з у д е .

Эксперты подчёркивают, что это абсолютно нормальное явление и повлиять на него невозможно. Однако шансы почувствовать зуд могут увеличиться, если у человека чувствительная кожа или он давно не занимался спортом. Также зуд может возникнуть у склонных к крапивнице людей, особенно при тренировках в экстремальных температурных условиях.