Нейрофизиологи выяснили, чем полезен дневной сон

Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, предоставляет доказательства того, что сон, особенно стадия быстрого сна (REM), способствует улучшению способности решать задачи. Участники, которые делали перерыв на послеобеденный сон, показали лучшие результаты в решении сложных задач по сравнению с теми, кто остался бодрствовать. У первых была выше способность находить структурные сходства между различными задачами, пишет Рsyрost. Предыдущие исследования показывают, что REM-сон способствует креативности, укрепляя связи между слабо связанными воспоминаниями. Эта стадия сна, характеризующаяся яркими сновидениями и усиленной мозговой активностью, помогает объединять и реорганизовывать информацию новыми способами.

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В новом исследовании из Техасского государственного университета участвовали 58 человек в возрасте от 18 до 29 лет, которых случайным образом распределили на группу сна и группу бодрствования. В начале эксперимента участники решали восемь задач для обучения. Затем им показывали правильные решения. Далее им предоставлялись целевые задачи, структурно схожие с исходными, но с другими внешними деталями. Участникам отводилось три минуты на решение каждой. Оценивалось, могут ли участники использовать знания от первых задач для решения других, но похожих.

После испытуемые сделали двухчасовой перерыв. Группа сна спала в тихой, темной комнате, в то время как ученые проводили мониторинг их мозговой активности с помощью электроэнцефалографии. Вторая группа оставалась бодрствовать. После перерыва участники снова пытались решить целевые задачи, которые ранее не смогли решить. Они также прошли тест на память и оценили степень сходства между исходными и целевыми задачами.

Обнаружилось, что люди, которые спали, решили значительно больше задач после перерыва, хотя обе группы имели схожий процент решений до него. Участники из группы сна видели больше сходства между исходными и целевыми задачами. Сон помог им распознать более глубокие связи, которые первоначально не были очевидны. При этом, чем больше времени спавшие днем проводили в REM-фазе, тем лучше был результат.