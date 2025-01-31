Стало известно, связаны ли болезни во время беременности с аутизмом детей

Болезни во время беременности не способствуют развитию аутизма
Медики проследили за частотой развития аутизма у более миллиона детей, родившихся в Дании с 1998 по 2015 годы, и не обнаружили свидетельств того, что перенесенные их матерями инфекции во время беременности значимым образом влияли на вероятность появления отклонений в психическом развитии детей. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Нью-Йоркского университета (NYUSM).
"Наше исследование однозначно показало, что на текущий момент у нас нет никаких свидетельств того, что наличие любого диагноза у матери, кроме аутизма, способствует развитию расстройств аутистического спектра у ее детей. Многие женщины чувствуют себя виноватыми и считают, что они сделали что-то неправильное во время беременности. Поэтому для нас было крайне важно показать, что все эти болезни не вызывают аутизм", - пояснила доцент NYUSM Магдалена Янечка, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые собирались национальными медицинскими службами в Дании при наблюдениях за состоянием здоровья свыше 1,13 млн детей, родившихся в промежутке между 1998 и 2015 годами. Медицинские ведомства этой страны централизовано хранят все медицинские сведения для каждого гражданина Дании, чем воспользовались ученые для проверки популярной гипотезы о том, что болезни во время беременности учащают развитие аутизма.
Для этого ученые проанализировали истории болезней матерей этих детей и изучили, какие из 1,7 тыс. общепринятых медицинских диагнозов были им поставлены. После этого исследователи отобрали 200 наиболее распространенных болезней, поражавших женщин во время беременности, и сопоставили частоту развития аутизма среди детей их носителей и потомков тех жительниц Дании, которые не страдали от этих заболеваний.
Проведенные исследователями расчеты показали, что почти все заболевания, за исключением самого аутизма, депрессии, эпилепсии и 30 других психических и нейрофизиологических нарушений, не оказывали существенного влияния на частоту развития расстройств аутистического спектра у детей. С учетом наследственных и природно-экологических факторов, лишь осложнения беременности, связанные с проблемным развитием плода, оказывали значимое влияние на аутизм.
"Мы предполагаем, что эти проблемы в развитии плода являются не причиной, а одним из первых следствий развития аутизма и связанных с ним нарушений в работе нервной системы и организма в целом. Это соответствует общепринятым представлениям о том, что развитие расстройств аутистического спектра начинается задолго до рождения ребенка, еще на внутриутробных этапах его развития", - подытожила Янечка.
Об аутизме
По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно каждого сотого ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сейчас ученые связывают его развитие как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды, где растет ребенок.