Стало известно, связаны ли болезни во время беременности с аутизмом детей

Медики проследили за частотой развития аутизма у более миллиона детей, родившихся в Дании с 1998 по 2015 годы, и не обнаружили свидетельств того, что перенесенные их матерями инфекции во время беременности значимым образом влияли на вероятность появления отклонений в психическом развитии детей. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Нью-Йоркского университета (NYUSM).

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" Н а ш е и с с л е д о в а н и е о д н о з н а ч н о п о к а з а л о , ч т о н а т е к у щ и й м о м е н т у н а с н е т н и к а к и х с в и д е т е л ь с т в т о г о , ч т о н а л и ч и е л ю б о г о д и а г н о з а у м а т е р и , к р о м е а у т и з м а , с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю р а с с т р о й с т в а у т и с т и ч е с к о г о с п е к т р а у е е д е т е й . М н о г и е ж е н щ и н ы ч у в с т в у ю т с е б я в и н о в а т ы м и и с ч и т а ю т , ч т о о н и с д е л а л и ч т о - т о н е п р а в и л ь н о е в о в р е м я б е р е м е н н о с т и . П о э т о м у д л я н а с б ы л о к р а й н е в а ж н о п о к а з а т ь , ч т о в с е э т и б о л е з н и н е в ы з ы в а ю т а у т и з м " , - п о я с н и л а д о ц е н т N Y U S M М а г д а л е н а Я н е ч к а , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а м е д ш к о л ы .

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые собирались национальными медицинскими службами в Дании при наблюдениях за состоянием здоровья свыше 1,13 млн детей, родившихся в промежутке между 1998 и 2015 годами. Медицинские ведомства этой страны централизовано хранят все медицинские сведения для каждого гражданина Дании, чем воспользовались ученые для проверки популярной гипотезы о том, что болезни во время беременности учащают развитие аутизма.

Для этого ученые проанализировали истории болезней матерей этих детей и изучили, какие из 1,7 тыс. общепринятых медицинских диагнозов были им поставлены. После этого исследователи отобрали 200 наиболее распространенных болезней, поражавших женщин во время беременности, и сопоставили частоту развития аутизма среди детей их носителей и потомков тех жительниц Дании, которые не страдали от этих заболеваний.

Проведенные исследователями расчеты показали, что почти все заболевания, за исключением самого аутизма, депрессии, эпилепсии и 30 других психических и нейрофизиологических нарушений, не оказывали существенного влияния на частоту развития расстройств аутистического спектра у детей. С учетом наследственных и природно-экологических факторов, лишь осложнения беременности, связанные с проблемным развитием плода, оказывали значимое влияние на аутизм.

" М ы п р е д п о л а г а е м , ч т о э т и п р о б л е м ы в р а з в и т и и п л о д а я в л я ю т с я н е п р и ч и н о й , а о д н и м и з п е р в ы х с л е д с т в и й р а з в и т и я а у т и з м а и с в я з а н н ы х с н и м н а р у ш е н и й в р а б о т е н е р в н о й с и с т е м ы и о р г а н и з м а в ц е л о м . Э т о с о о т в е т с т в у е т о б щ е п р и н я т ы м п р е д с т а в л е н и я м о т о м , ч т о р а з в и т и е р а с с т р о й с т в а у т и с т и ч е с к о г о с п е к т р а н а ч и н а е т с я з а д о л г о д о р о ж д е н и я р е б е н к а , е щ е н а в н у т р и у т р о б н ы х э т а п а х е г о р а з в и т и я " , - п о д ы т о ж и л а Я н е ч к а .

Об аутизме

По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно каждого сотого ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сейчас ученые связывают его развитие как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды, где растет ребенок.