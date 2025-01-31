Ученые установили, как именно поксвирусы влияют на клетки носителя

Американские ученые с помощью методов криоэлектронной микроскопии и «молекулярных ножниц» CRISPR установили, как именно поксвирусы управляют производством своих белков внутри клеток хозяина. Оказалось, что они меняют структуру рибосом и заставляют их «работать на себя». Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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Поксвирусы — это семейство вирусов, которые включают в себя самые крупные ДНК-содержащие вирусы. Они имеют кирпичеобразную форму и обладают сложным репродуктивным циклом, который полностью проходит в организме клетки-хозяина. Кроме того, поксвирусы обладают собственной ДНК-зависимой РНК-полимеразой, что позволяет им быстрее размножаться в зараженной клетке.

Семейство поксвирусов включает в себя множество видов, опасных для человека и животных, включая вирусы оспы и пустулезного дерматита. Они являются возбудителями таких тяжелых заболеваний, как натуральная оспа, оспа обезьян и пустулезный дерматит.

Чтобы исследовать влияние поксвирусов на клетки, ученые использовали несколько методов. Количественная протеомика позволила проанализировать состав рибосомальных белков в клетках, инфицированных поксвирусом. Исследования показали, что состав рибосомальных белков остается практически неизменным после инфицирования.

Ученые применили криоэлектронную микроскопию для исследования структуры рибосом в инфицированных клетках. Этот метод показал, что, несмотря на стабильный состав белков, поксвирусы все же меняют структуру рибосом. В частности, они нарушают нормальное вращение 40S субъединицы (одна из двух основных частей рибосом человека) и смещают головной домен рибосомы. Это может существенно влиять на процесс синтеза белков в клетке.

« М ы п о к а з а л и , ч т о м е н я е т с я с т р у к т у р н а я о р г а н и з а ц и я г о л о в н о г о д о м е н а 4 0 S , и э т о о б у с л о в л е н о ф о с ф о р и л и р о в а н и е м т а к и х б е л к о в , к а к R A C K 1 » , — р а с с к а з а л Д е р е к У о л ш и з С е в е р о - З а п а д н о г о у н и в е р с и т е т а .

Используя метод CRISPR для последовательного удаления отдельных генов, ученые доказали, что белки RACK1 и RPLP2 играют ключевую роль в производстве белков по нехарактерным для поксвирусов молекулам мРНК. RACK1 является частью измененного головного домена 40S, а RPLP2 — субъединицей P-стебля (P-stalk). Таким образом, поксвирусы используют некоторые обычно второстепенные белки для эффективного производства своих вирусных частиц.