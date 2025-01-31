В России создали браслет для управления бионическими протезами

Российские ученые создали браслет для управления бионическими протезами. Теперь такое управление стало проще. Время, затрачиваемое на переход от одного жеста к другому, существенно сокращается.

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Устройство состоит из восьми датчиков вместо стандартных двух. Это улучшит реагирование протеза на мышечные импульсы тела.

« М ы д е л а е м м н о г о к а н а л ь н у ю с и с т е м у у п р а в л е н и я [ п р о т е з о м ] . О н а с о с т о и т и з в о с ь м и д а т ч и к о в э л е к т р о м и о г р а ф и и , и м ы у х о д и м о т с т а н д а р т н о г о п о д х о д а т о г о , ч т о д а т ч и к д о л ж е н б ы т ь н а с г и б а т е л е и н а р а з г и б а т е л е . М ы с м о т р и м в н а ш е м с л у ч а е н а с у м м а р н у ю м ы ш е ч н у ю а к т и в н о с т ь , п о т о м у ч т о к о г д а м ы г о в о р и м п р о л ю д е й , к о т о р ы е п о т е м и л и и н ы м п р и ч и н а м п о т е р я л и к о н е ч н о с т ь и л и р о д и л и с ь с н е д о р а з в и т и е м к о н е ч н о с т и - э т о а п л а з и я н а з ы в а е т с я , у т а к и х л ю д е й , к а к п р а в и л о , о ч е н ь с и л ь н о н а р у ш е н а а н а т о м и я . О н а о ч е н ь с и л ь н о в н у т р и к у л ь т и о т л и ч а е т с я о т н а с » .

С помощью браслета можно использовать телефон, управлять компьютерами и даже беспилотным аппаратом.