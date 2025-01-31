В России создали браслет для управления бионическими протезами

Браслет для управления бионическими протезами создали российские ученые
Российские ученые создали браслет для управления бионическими протезами. Теперь такое управление стало проще. Время, затрачиваемое на переход от одного жеста к другому, существенно сокращается.
Устройство состоит из восьми датчиков вместо стандартных двух. Это улучшит реагирование протеза на мышечные импульсы тела.
«Мы делаем многоканальную систему управления [протезом]. Она состоит из восьми датчиков электромиографии, и мы уходим от стандартного подхода того, что датчик должен быть на сгибателе и на разгибателе. Мы смотрим в нашем случае на суммарную мышечную активность, потому что когда мы говорим про людей, которые по тем или иным причинам потеряли конечность или родились с недоразвитием конечности - это аплазия называется, у таких людей, как правило, очень сильно нарушена анатомия. Она очень сильно внутри культи отличается от нас».
С помощью браслета можно использовать телефон, управлять компьютерами и даже беспилотным аппаратом.