Создан синтетический нейрон для имитации человеческого восприятия

Воссоздание таких биологических процессов, как восприятие, остается сложной задачей для специалистов в области органической электроники из-за зависимости человеческих чувств от адаптивной сети сенсорных нейронов, которые взаимодействуют, активируясь в ответ на внешние раздражители.

Сотрудничество между Северо-Западным университетом и Технологическим институтом Джорджии помогло совершить прорыв в этом направлении. Подробно о нем рассказывает статья в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые создали высокопроизводительный органический электрохимический нейрон, который реагирует в диапазоне частот человеческих нейронов. Соединив его с искусственными сенсорными рецепторами и синапсами, они построили полную систему восприятия, способную распознавать и обрабатывать тактильные сигналы в реальном времени.

« И с с л е д о в а н и е с т а л о з н а ч и т е л ь н ы м п р о г р е с с о м в о р г а н и ч е с к о й э л е к т р о н и к е и е е п р и м е н е н и и в п р е о д о л е н и и р а з р ы в а м е ж д у б и о л о г и е й и т е х н о л о г и е й . М ы с о з д а л и э ф ф е к т и в н ы й и с к у с с т в е н н ы й н е й р о н с у м е н ь ш е н н ы м р а з м е р о м и в ы д а ю щ и м и с я х а р а к т е р и с т и к а м и . И с п о л ь з у я э т у в о з м о ж н о с т ь , м ы р а з р а б о т а л и п о л н у ю т а к т и л ь н у ю н е й р о м о р ф н у ю с и с т е м у в о с п р и я т и я д л я и м и т а ц и и р е а л ь н ы х б и о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в » , — р а с с к а з а л а п р о ф е с с о р м е х а н и к и и г р а ж д а н с к о г о с т р о и т е л ь с т в а Я о Я о и з С е в е р о - З а п а д н о г о у н и в е р с и т е т а .

Существующие искусственные нейронные цепи, как правило, активируются в узком диапазоне частот.

« В э т о м и с с л е д о в а н и и с и н т е т и ч е с к и й н е й р о н д о с т и г а е т б е с п р е ц е д е н т н о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и в м о д у л я ц и и ч а с т о т ы а к т и в а ц и и , с д и а п а з о н о м , в 5 0 р а з б о л е е ш и р о к и м , ч е м у с у щ е с т в у ю щ и х о р г а н и ч е с к и х э л е к т р о х и м и ч е с к и х н е й р о н н ы х ц е п е й . В о т л и ч и е о т н и х , в ы д а ю щ и е с я н е й р о н н ы е х а р а к т е р и с т и к и н а ш е г о у с т р о й с т в а д е л а ю т е г о п е р е д о в ы м д о с т и ж е н и е м в о б л а с т и о р г а н и ч е с к и х э л е к т р о х и м и ч е с к и х н е й р о н о в » , — о б ъ я с н и л п р о ф е с с о р Т о б и н Д ж . М а р к с с х и м и ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а у н и в е р с и т е т а . « Э т о и с с л е д о в а н и е п р е д с т а в л я е т п е р в у ю п о л н у ю н е й р о м о р ф н у ю с и с т е м у т а к т и л ь н о г о в о с п р и я т и я н а о с н о в е и с к у с с т в е н н ы х н е й р о н о в , к о т о р а я о б ъ е д и н я е т и с к у с с т в е н н ы е т а к т и л ь н ы е р е ц е п т о р ы и и с к у с с т в е н н ы е с и н а п с ы . О н а п о к а з ы в а е т с п о с о б н о с т ь к о д и р о в а т ь т а к т и л ь н ы е с т и м у л ы в и м п у л ь с н ы е н е й р о н н ы е с и г н а л ы в р е а л ь н о м в р е м е н и и д а л е е п е р е в о д и т ь и х в п о с т с и н а п т и ч е с к и е о т в е т ы » , — п о д е л и л с я в н е ш т а т н ы й п р о ф е с с о р А н т о н и о Ф а к к е т т и .

Искусственные сенсорные системы пока не могут тягаться с огромной сетью человеческого мозга из 86 миллиардов нейронов, готовых к срабатыванию, — инженеры ограничены как размерами конструкции, так и ее сложностью. Тем не менее исследователи намерены продолжить изыскания, чтобы еще уменьшить размер своего синтетического нейрона, еще на шаг приблизив его к полной имитации сенсорных систем человека.