Выявлены новые биомаркеры бокового амиотрофического склероза

Российские исследователи выяснили, что развитие тяжелых форм бокового амиотрофического склероза (БАС) сопровождается нарушениями в работе семи генов и переменами в структуре митохондрий нейронов, главных "энергостанций" клеток. Понимание этого позволит разработать новые методы диагностики и терапии БАС, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

" И с х о д я и з п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в , м ы п р е д п о л а г а е м , ч т о н а п р а в л е н н а я а к т и в а ц и я б и о г е н е з а м и т о х о н д р и й и п о д а в л е н и е и х д е г р а д а ц и и б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь н о р м а л и з а ц и и с о с т о я н и я м и т о х о н д р и а л ь н о й с е т и , п о д д е р ж а н и ю э н е р г е т и ч е с к о г о б а л а н с а в м о т о н е й р о н а х и т к а н я х с п и н н о г о м о з г а . К а к с л е д с т в и е , э т о п о т е н ц и а л ь н о п р и в е д е т к к о р р е к ц и и с и м п т о м о в б о к о в о г о а м и о т р о ф и ч е с к о г о с к л е р о з а , с в я з а н н о г о с м у т а ц и е й г е н а S O D 1 " , - п о я с н и л а в е д у щ и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к И Т Э Б Р А Н Н а т а л ь я Б е л о с л у д ц е в а , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а и н с т и т у т а .

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за развитием бокового амиотрофического склероза у мышей, предрасположенных к тяжелым формам этой болезни в результате наличия мутаций в гене SOD1. Этот участок ДНК отвечает за синтез молекул одного из ферментов из класса супероксиддисмутаз, играющих важную роль в защите клеток от агрессивных форм кислорода.

Повреждение этого гена приводит к развитию особо агрессивных форм БАС, на долю носителей которых приходится примерно 15-20% пациентов с данным диагнозом. Ученых давно интересует, как именно мутация в гене SOD1 способствует массовой гибели нейронов, а также как ее носителей можно выявить еще до появления первых видимых симптомов болезни с минимальными расходами средств и времени.

Проведенные учеными опыты показали, что развитие БАС у носителей этой мутации сопровождается снижением активности четырех генов - Drp1, Mfn2, Ppargc1a и Nefl, а также повышением активности трех других участков ДНК - Nfe2l2, Pink1 и Parkin. Исследователи также выявили перемены в структуре митохондрий и нарушения в работе всей сети из этих "клеточных энергостанций" в тех моторных нейронах, которые гибнут при развитии БАС.

Как предполагают исследователи, эти проблемы являются следствием появления сбоев в работе системы "контроля качества" митохондрий, исправление которых позволит в теории остановить или замедлить развитие бокового амиотрофического склероза, а также других нейродегенеративных заболеваний, связанных с мутациями в гене SOD1.

О боковом амиотрофическом склерозе

Боковой амиотрофический склероз - тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц. Больные обычно умирают от отказа легких через несколько лет после постановки диагноза. Лишь британский астрофизик Стивен Хокинг и его соотечественник гитарист Джейсон Беккер смогли избежать подобной судьбы из-за резкого замедления развития болезни.