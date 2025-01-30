Разработан препарат нового поколения для борьбы с раком кожи

Ученые Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) разработали препарат нового поколения для борьбы с раком кожи, что повышает эффективность фотодинамической терапии в десятки раз, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

" И с с л е д о в а н и я н а м ы ш а х и р а к о в ы х к л е т к а х ч е л о в е к а д о к а з а л и п е р с п е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я п р о т и в о о п у х о л е в о г о а г е н т а в б о р ь б е с п л о с к о к л е т о ч н ы м р а к о м к о ж и . Т а к ж е п р е п а р а т м о ж е т б ы т ь э ф ф е к т и в е н в т е р а п и и р а к а г о л о в ы и ш е и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Автор исследования, сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Любовь Крылова рассказала, что в классической фотодинамической терапии (ФДТ) фотосенсибилизаторы активируются светом и генерируют молекулы-окислители, атакующие опухолевые клетки. Часто этого не хватает для полного уничтожения опухолей.

" Н а ш а р а з р а б о т к а с о ч е т а е т а к т и в н о с т ь ф о т о с е н с и б и л и з а т о р а н а о с н о в е х л о р о ф и л л а А и т о ч н о с т ь д е й с т в и я т а р г е т н о г о п р е п а р а т а в а д е н т а н и б а . Р е з у л ь т а т ы п о л у ч и л и с ь м н о г о о б е щ а ю щ и м и . Н а м у д а л о с ь в д е с я т к и р а з п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь Ф Д Т " , - с к а з а л а К р ы л о в а .

В вузе объяснили, что две части молекулярного комплекса дополняют друг друга в борьбе с раковыми клетками: вадентаниб обеспечивает доставку препарата непосредственно в опухоль и блокирует активность раковых клеток. Фотосенсибилизатор производит окислители и убивает опухоль.

Доцент кафедры органической химии химического факультета Университета Лобачевского Василий Отвагин добавил, что противоопухолевый агент имеет ряд преимуществ. Так, жесткая связка удерживает действующие вещества в опухоли до конца работы препарата, а добавленный в фотосенсибилизатор металл индий увеличивает число окислителей в два раза, существенно ускоряя гибель опухолевых клеток.

Препарат безопасен и эффективен в водных растворах, что позволит применять его внутривенно. Авторы продолжают эксперименты по оценке терапевтической эффективности соединения. Проект реализовали ученые кафедры органической химии и кафедры биофизики ННГУ при участии сотрудников Уппсальского университета (Швеция) и Ивановского государственного университета. Исследование состоялось при грантовой поддержке Российского научного фонда.