Кабмин поддержит создание технологий по замедлению старения клеток организма

Клинические исследования оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий, оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов, а также технологии, позволяющие определить биологический возраст человека и замедлить старение клеток организма, получат поддержку правительства РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, чьи слова приводит ее секретариат.

" В р а м к а х н а ц и о н а л ь н о г о п р о е к т а " Н о в ы е т е х н о л о г и и с б е р е ж е н и я з д о р о в ь я " б у д у т п о д д е р ж а н ы < . . . > т е х н о л о г и и , п о з в о л я ю щ и е у с т а н о в и т ь б и о л о г и ч е с к и й в о з р а с т ч е л о в е к а , з а м е д л и т ь с т а р е н и е к л е т о к " , - с о о б щ и л а Голикова.

Кроме того, будут поддержаны клинические исследования препаратов для лечения онкозаболеваний, в том числе персонализированных, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, сахарного диабета, поражений легких и когнитивных нарушений. Также планируется испытать медицинские изделия для диагностики аллергии, медицинской реабилитации лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами и для радиологического лечения онкозаболеваний.

Вице-премьер отметила, что поддержку в рамках реализации нацпроекта также получат новые технологии для диагностики и лечения нейродегенеративных и когнитивных нарушений, оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов и продуктов тканевой инженерии и современные оригинальные технологии биопринтинга для здравоохранения.