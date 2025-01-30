Кабмин поддержит создание технологий по замедлению старения клеток организма
Клинические исследования оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий, оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов, а также технологии, позволяющие определить биологический возраст человека и замедлить старение клеток организма, получат поддержку правительства РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, чьи слова приводит ее секретариат.
"В рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" будут поддержаны <...> технологии, позволяющие установить биологический возраст человека, замедлить старение клеток", - сообщила Голикова.
Кроме того, будут поддержаны клинические исследования препаратов для лечения онкозаболеваний, в том числе персонализированных, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, сахарного диабета, поражений легких и когнитивных нарушений. Также планируется испытать медицинские изделия для диагностики аллергии, медицинской реабилитации лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами и для радиологического лечения онкозаболеваний.
Вице-премьер отметила, что поддержку в рамках реализации нацпроекта также получат новые технологии для диагностики и лечения нейродегенеративных и когнитивных нарушений, оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов и продуктов тканевой инженерии и современные оригинальные технологии биопринтинга для здравоохранения.
"Кроме того, планируется продолжить мероприятия, направленные на технологическую независимость нашей страны, и увеличить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, а медицинских изделий - до 40%", - подчеркнула она.