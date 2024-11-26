Ученые выявили семь ключевых факторов развития деменции

Итальянские исследователи представили данные о факторах, которые значительно влияют на профилактику деменции.

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Ключевыми модифицируемыми факторами риска, способствующими развитию заболевания, выделяют высокое артериальное давление, ожирение, недостаточную физическую активность, диабет, курение, а также злоупотребление алкоголем. Их коррекция может заметно снизить вероятность возникновения старческого слабоумия.

По данным ученых, контроль гипертонии позволяет уменьшить риск деменции на 6,3 процента. Следующим важным фактором является гиподинамия: увеличение физической активности до рекомендуемых 150 минут в неделю снижает вероятность нарушений на 5,9 процента.

Образование, полученное в молодости, также играет важную роль. У людей с высоким уровнем образования риск деменции в пожилом возрасте снижен на пять процентов. Тем не менее у пожилых людей есть возможность замедлить развитие деменции, регулярно занимаясь умственными тренировками, передает «МК».

Диагностировать деменцию на ранней стадии можно с помощью ответов на три несложных вопроса. Такое медицинское открытие сделали ученые из японского университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай.