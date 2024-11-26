Ученые придумали коллагеновые мембраны для заживления ран во рту

В Сеченовском университете разработали коллагеновые мембраны, которые ускоряют заживление ран после операций в полости рта. Научная разработка успешно прошла тестирование, пишет aif.ru.

Мембраны не только облегчают процесс восстановления для больного, но и снижают риски осложнений после хирургического вмешательства. А ведь заживление ран после таких операций приводит к осложнениям у 20-80% пациентов. Наиболее часто происходит инфицирование раны или появляются деформирующие рубцы.

Созданные учеными специальные пленки защищают рану от вредных микроорганизмов, а также представляют собой основу для роста новых клеток. Мембрана не остается в организме - она рассасывается во рту естественным образом.

Пленка создана из ахиллова сухожилия КРС и белка лактоферрин, который борется с патогенными микроорганизмами. Авторы разработки - сотрудники Института регенеративной медицины, входящего в состав Сеченовского университета.