Что лежит в основе реакции организма на стресс при гипертензии

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН выявили группу генов, в которых происходят самые значимые изменения при реакции организма с артериальной гипертензией на стресс. Полученные результаты позволяют выделить те молекулярные мишени, на которые надо воздействовать при разработке новых стратегий терапии, следует из статьи ученых, опубликованной в журнале Antioxidants.

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Артериальная гипертензия - это стойкое повышение кровяного давления. Она является одним из значимых факторов риска, предрасполагающих к фатальным осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях. Механизмы, лежащие в основе патологических процессов, приводящих к развитию артериальной гипертензии, до конца не выяснены. Для того, чтобы оценить влияние этого процесса на организм в ИЦиГ СО РАН вывели специальную линию лабораторных животных - крыс с гипертензией. В своем исследовании он изучали, какие изменения происходят в обычных крысах и крысах с гипертензией при реакции на стресс.

«‎Среди генов общего ответа на окислительный стресс наиболее значительные изменения уровня транскрипции наблюдались у Nos1, Ppargc1a, Abcc1, Srxn1, Cryab, Hspb1 и Fosl1, среди которых Abcc1 и Nos1 связаны с артериальной гипертензией, а Fosl1 и Ppargc1a кодируют факторы транскрипции. Реакция на окислительный стресс, характерная для крыс с артериальной гипертензией, связана с активацией гена Fos», — говорится в статье.

В пресс-службе института пояснили, что ученые подвергали обе группы крыс разовому кратковременному эмоциональному стрессу, в течение двух часов ограничивая подвижность животных в тесной проволочной клетке. После чего сравнивали как на это реагировал главный мозговой центр нейроэндокринной регуляции организма - гипоталамус. В результате ученые выяснили, что у крыс с гипертензией гипоталамус активнее реагирует на стресс. Исследование проводилось в рамках проекта, поддержанного грантом Российского Научного Фонда (РНФ).