Создана мазь, способствующая заживлению трудноизлечимых ран

В Тюменском медицинском университете на основе оленьих пантов создана мазь, способствующую заживлению трудноизлечимых ран. На данный момент это лишь опытный образец, однако в будущем планируется наладить серийное производство, сообщила профессор ТМУ Лидия Комарова.

Она отметила, что подобные сложные раны довольно распространены, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, а также у пациентов, страдающих диабетом, избыточным весом или истощением. Лечение таких повреждений требует комплексного подхода, включая как общую, так и местную терапию, последняя из которых предполагает использование мазей и физиотерапии непосредственно на самой ране.

В течение года Лидия Комарова совместно со студенткой пятого курса Института клинической медицины ТМУ Ариной Старусевой работали над созданием мази. Полученная субстанция не только ускоряет процессы заживления, но и отличается низким уровнем побочных эффектов. Мазь содержит натуральные ингредиенты: пчелиный воск, оливковое масло и водный экстракт оленьих пантов.

По словам профессора, эти панты содержат большое количество аминокислот, поэтому они очень эффективны в лечении долго незаживающих ран. А входящий в состав мази сахарный порошок помогает бороться с отеками.

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