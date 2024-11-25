Полный атлас клеток человеческого тела создадут ученые

Международная группа ученых приступила к первому этапу создания полного атласа человеческого организма. Он будет включать 37,2 триллиона клеток.

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В команду создателей вошли более 3600 ученых из 102 стран. Они обрабатывают данные, охватывающие 18 биологических сетей человеческого тела.

Цель проекта – создать «всеобъемлющую справочную карту» всех клеток человека как фундаментальных основ жизнедеятельности. Он позволит лучше понять, от чего зависит здоровье человека, как лучше проводить диагностику, мониторинг и лечение различных заболеваний.

Ученые уже составили карту развития плода и роста костей, описали формирование скелета, где хрящ выступал в роили каркаса перед формированием кости. Также они раскрыли подробный клеточный состав формирующегося черепа.

Помимо костей черепа, специалисты проанализировали строение суставов, желудочно-кишечного тракта и легких, а также некоторые аспекты работы мозга. Для реализации проекта применялись технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Ученые отметили, что в ходе предыдущих исследований в геноме человека было выявлено более 100 тысяч вариантов, связанных с заболеваниями. Но до сих пор неизвестно, в каких клетках активны эти вариации и какую функцию они выполняют. Атлас может помочь найти ответы на этот вопрос, сообщает Nature.

Ранее сообщалось, что стволовые клетки крови человека впервые успешно вырастили в лаборатории. Их протестировали на мышах.