Ученые выяснили, какие люди чаще читают плохие новости

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что люди с плохим психическим здоровьем не только чаще ищут и читают негативный контент в интернете, но и чувствуют себя более подавленными после просмотра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

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В исследовании приняли участие более тысячи человек. На первом этапе испытуемые прошли психологические тесты для оценки состояния психического здоровья. Затем добровольцам было предложено в течение 30 минут просматривать интернет-контент, после чего они прошли еще одно тестирование и раскрыли исследователям историю своих поисковых запросов.

Результаты показали, что люди с самыми низкими показателями психического здоровья посещали наибольшее количество сайтов с негативной тематикой.

Следующий эксперимент был направлен на то, чтобы выяснить, была ли эта тенденция причиной или следствием. Ученые стремились понять, были ли «виновниками» повышенного потребления негативных материалов сами сайты или психическое состояние участников.

Испытуемых разделили на две группы: одна просматривала позитивный контент, а другая сосредоточилась на «плохих новостях». Результаты показали, что после изучения пугающей или депрессивной информации многие участники уже не могли остановиться — они начинали искать в интернете еще более мрачный контент. При этом люди со слабой психикой чувствовали себя наиболее эмоционально истощенными после таких действий.