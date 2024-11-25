Ученые обнаружили скрытую способность сердца к самовосстановлению

Шведские ученые из Каролинского института открыли способ запустить восстановление мышечных клеток сердца (миоцитов) после повреждения органа. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation.

© Газета.Ru

Специалисты обнаружили, что после перенесенной травмы скорость обновления миоцитов существенно снижается. Стандартом лечения пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью считается хирургически имплантируемый насос, который помогает продвигать кровь — так называемое устройство поддержки левого желудочка (LVAD).

Однако механизм этого эффекта до сих пор неизвестен, и пока нет никаких гипотез, объясняющих его.

Как показали наблюдения, после установки LVAD у больных значительно улучшилась функция регенерации клеток сердечной мышцы, в шесть раз превысив аналогичный показатель здорового сердца.

Однако механизм этого эффекта до сих пор неизвестен, и пока нет никаких гипотез, объясняющих его.

Результаты исследования открыли возможность разработки новых методов лечения для пациентов с серьезными сердечными заболеваниями, которые стимулируют способность сердца восстанавливаться после повреждения. Таким образом, больным не пришлось бы полагаться только на трансплантацию сердца или другие виды долгосрочной механической поддержки, отметили ученые.