Стало известно, почему качество сна у женщин ниже, чем у мужчин

Ученые из Колорадского университета в Боулдере установили, что сон самок мышей легче нарушить, чем сон самцов. Вероятнее всего, такая разница обусловлена выработкой гормонов стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

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Ученые провели неинвазивное исследование режима сна 267 мышей породы C57BL/6J с использованием специальных клеток с высокочувствительными датчиками движения. Результаты показали, что самцы спали в среднем около 670 минут в сутки — приблизительно на час дольше, чем самки. Дополнительный сон у самцов приходился на фазу сна без быстрого движения глаз (NREM), который важен для восстановления организма.

Мыши, ведущие ночной образ жизни, обычно дремлют короткими промежутками времени, чередуя их с краткими периодами бодрствования. Исследование также подтвердило, что у самок мыши периоды сна были еще короче. По словам ученых, подобные половые различия наблюдаются и у других видов животных, включая плодовых мушек, крыс, рыбок данио и птиц.

«С биологической точки зрения, возможно, что женщины устроены так, чтобы быть более чувствительными к изменениям окружающей среды. Способность часто просыпаться может быть связана с необходимостью заботы о потомстве», — объяснила старший автор исследования Рэйчел Роу, доцент кафедры интегративной физиологии Колорадского университета.

Исследователи также предположили, что гормональные факторы, такие как стрессовый гормон кортизол и половые гормоны, могут играть ключевую роль в различиях качества сна у мужчин и женщин. Например, у женщин качество сна ухудшается в определенные периоды менструального цикла, когда уровни эстрогена и прогестерона снижены.