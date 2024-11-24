Сахарный диабет связали с уменьшением объема мозга

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США установили, что у людей с сахарным диабетом наблюдается ускоренная потеря белого вещества мозга (ткани, содержащей нервные волокна). Результаты исследования опубликованы в JAMA Network.

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В исследовании, длившемся 27 лет, приняли участие 185 человек. Большую часть из них составляли белые европейцы с высшим образованием и деменцией в семейной истории болезни. Добровольцы предоставили ученым доступ к своим медицинским данным и дали согласие на проведение многократных МРТ-сканирований мозга.

За время наблюдения у 60 участников развились легкие когнитивные нарушения (ЛКР), а у восьми диагностировали деменцию. Результаты показали, что риск ЛКР оказался на 86% выше у людей с большими потерями белого вещества (нервных волокон).

Дальнейший анализ показал, что количество белого вещества в мозге значительно сокращалось у лиц с сахарным диабетом второго типа. Это приводило к увеличению риска ЛКР на 41%.

Наличие биомаркеров деменции в спинномозговой жидкости повышало вероятность возникновения когнитивных проблем на 50%. В группе наибольшего риска оказались пациенты с диабетом и признаками амилоидных бляшек (разрушающих нейроны белковых агрегатов) одновременно. У них легкие когнитивные нарушения развивались с вероятностью до 55%.

Ученые предположили, что неспособность организма правильно использовать инсулин ускоряет накопление в мозге белка амилоида. Это может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера и привести к более быстрому переходу от нормального состояния мозга к легким когнитивным нарушениям.