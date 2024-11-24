В России создали технологию определения типа рака по генам

Врачи Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы на основе генетического материала. Об этом пишут «Известия».

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Согласно статье, на основе анализа генетического анализа медики смогли определить тип опухоли. Это позволило предложить пациентам персонифицированную терапию, что утроило эффективность лечения.

«Сейчас в этой группе — 30 пациентов, в основном, с генерализованными стадиями заболевания (когда заболевание вышло за пределы одного очага). У нас не было специального отбора, какой-то селекции по возрасту. На сегодняшний день 21 человек уже завершил терапию, уровень общего ответа составил 95–100%», — сообщила доктор медицинских наук Елена Барях.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома — самый распространенный вариант злокачественного заболевания крови у взрослых, при котором в лимфоузлах происходит бесконтрольное деление опухолевых лимфоцитов.