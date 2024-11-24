Исследование: наш мозг может обрабатывать речь подобно чат-ботам

Работа, опубликованная в журнале Nature Communications, указывает на то, что мозг использует схожую систему для понимания речи, как и продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).

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Вместо строгих правил, которые традиционно использовались в старых языковых моделях, современные ИИ-системы применяют нейросети для создания «встроенных пространств» — особых математических структур, которые позволяют словам менять значение в зависимости от контекста. Эта гибкость помогает ИИ понимать сложные тексты.

Международная команда учёных изучала, работает ли мозг подобным образом. Для этого они записывали активность мозга добровольцев, пока те слушали подкасты. Каждое услышанное слово сопоставлялось с определённым «вложением мозга» в области, ответственной за обработку языка. Оказалось, что эти «вложения мозга» имеют ту же структуру, что и у ИИ-моделей.

Особенно интересно, что такой подход позволил учёным предсказывать реакции мозга на неизвестные ему прежде слова. Это означает, что вместо жёстких значений слов мозг опирается на контекст, что напоминает принципы работы ИИ.

Новая работа ставит под сомнение традиционные взгляды на языковую обработку в мозге и открывает новые перспективы для изучения человеческого мышления, подчёркнули учёные.

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