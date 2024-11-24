Пьянство в молодости может необратимо изменить нейронные процессы в мозге

Исследователи из Университета Пенсильвании (США) выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя в молодости может привести к долговременным изменениям в коммуникации нейронов, повышая риск развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Такие нарушения похожи на неисправную педаль газа в автомобиле, требующую большего давления для начала движения. Исследование вышло в журнале Neurobiology of Aging.

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В ходе исследования мышей периодически поили водой с разведенным в ней этанолом и обычной водой, чтобы имитировать приступы пьянства. Эксперименты проводились на восьминедельных мышах, что эквивалентно возрасту людей примерно 20 лет.

Отрицательные последствия были заметны у мышей и в среднем возрасте. У пирамидальных нейронов в мозге, которые работают как «газ», обнаружились нарушения способности к коммуникации, а ГАМК-нейроны — «тормоза» — были особенно активны.

«Мы обнаружили негативные последствия пьянства в молодости даже после продолжительного периода трезвости. Важно, чтобы "газ и тормоз" были сбалансированы и гибки для выполнения сложных когнитивных задач, и мы знаем, что этот баланс может нарушиться по разным причинам, в том числе при нейродегенеративных заболеваниях, таких как деменции», — сказала Никки Кроули.

Более того, было обнаружено, что нейромедиатор глутамат активнее подает сигналы ГАМК-нейронам — поведение, которое также наблюдается при снижении когнитивных функций, связанном с деменцией.

Однако не все безнадежно. Ученые считают, что белок соматостатин может исправить повреждения, вызванные алкоголем.