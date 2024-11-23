Ученые заявили об уникальности смеха от щекотки

Ученые обнаружили, что смех от щекотки звучит совершенно иначе, передает издание Medaboutme.

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В научном эксперименте приняли участие 200 человек. Исследователи дали им сравнить разные типы смеха: хихиканье, смех над шуткой, гогот над забавной неудачей, а также смех при виде нечто смешного.

Выяснилось, что участники смогли определить смех, вызванный щекоткой, с точностью до 60%. По их словам, он звучал как более непроизвольный.

Исследователи из Амстердамского университета рассказали, что щекотка является эволюционным игровым поведением. Наблюдаемое повышенное возбуждение при щекотке, а также сниженный голосовой контроль указывают на то, что реакция на щекотку происходит автоматически.

Другие научные исследования говорят о том, что щекотка — древний защитный механизм. Биологи предполагают, что мы смеемся при щекотке потому, что гипоталамус — это та же часть, которая сообщает о необходимости ждать болезненные ощущения.