Эксперты рассказали о влиянии гормональной терапии

Специалисты проанализировали влияние гормональной заместительной терапии на когнитивные нарушения у женщин, сообщает издание N+1.

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Научное исследование было проведено учеными из Университета Висконсина под руководством Кэри Глисона. Его результаты были опубликованы в журнале PLoS Medicine.

Принявшие участие в испытании пациентки получали плацебо, либо по 0,45 миллиграмма эстрогенов перорально, либо 50 микрограмм эстрогенов в виде пластыря в сочетании с прогестероном. У всех из них уже наступила менопауза минимум три года назад.

Выяснилось, что гормональная заместительная терапия не оказывала никакого влияния на когнитивные функции женщин.

Через 10 лет после терапии ее негативного эффекта также замечено не было.