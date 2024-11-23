Неправильный прием препаратов для сердца может привести к деменции

Недавние исследования, проведенные учеными Каролинского института, выявили тревожную связь между приемом сердечных препаратов и повышенным риском развития деменции. В ходе эксперимента, в котором участвовали более 900 тысяч человек, было установлено, что как длительный, так и разовый прием этих медикаментов может негативно сказываться на работе мозга.

Несмотря на известные преимущества сердечно-сосудистых препаратов, такие как профилактика тромбозов, их влияние на когнитивные функции вызывает обеспокоенность. По данным исследования, использование средств для профилактики тромбоза может увеличить вероятность возникновения деменции на 13-25%. При этом разовый прием таких лекарств может повысить риск на 13-30%.

«Поскольку у нас нет эффективного лекарства от деменции, крайне важно найти способы ее профилактики», — отметили исследователи.

Они подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области, чтобы лучше понять механизмы, лежащие в основе этого влияния и разработать безопасные стратегии лечения.