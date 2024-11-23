Ученые выяснили влияние загрязненного воздуха на развитие онкологии

Американские ученые провели обширное исследование, которое выявило тревожную связь между загрязнением воздуха и увеличением случаев онкологических заболеваний. В частности, исследование показало, что мельчайшие твердые частицы PM2.5 значительно повышают риск развития рака головы и шеи.

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Анализ данных, собранных в период с 2002 по 2012 год, продемонстрировал, что воздействие частиц PM2.5 может увеличить вероятность развития рака на 24% через пять лет после контакта с загрязненным воздухом. Даже кратковременное воздействие в течение одного года способно повысить риск заболевания на 16%, что подчеркивает серьезность проблемы, как сообщает Daily Mail.

Частицы PM2.5 образуются не только в результате промышленных процессов и сжигания топлива, но также могут выделяться в быту при использовании свечей, чистящих средств и освежителей воздуха. Наиболее высокие уровни загрязнения были зафиксированы в таких штатах, как Калифорния, Джорджия и Юта, где сосредоточены предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и энергетики.

Исследователи проанализировали случаи заболеваний раком различных органов, включая полость рта и гортань, используя данные из национальной базы эпидемиологического надзора нескольких штатов США. Доктор Аманда Дилгер из Массачусетского центра глаз и ушей отметила важность связи между экологической чистотой и здоровьем человека. Прогнозы специалистов указывают на то, что в 2024 году рак головы и шеи будет диагностирован более чем у 71 тысячи американцев, что подчеркивает необходимость принятия мер по улучшению качества воздуха и защите здоровья населения.