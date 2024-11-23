Новые лекарства на основе наночастиц помогут заживлять даже обширные раны

Российские ученые создали доступную технологию промышленного синтеза наночастиц из оксида церия. На их основе планируется разработать уникальные медицинские изделия и лекарства, которые обеспечат заживление даже очень глубоких ран и восстановление утраченных при травме тканей. Над этой комплексной задачей работают специалисты нескольких научных и медицинских организаций.

Наночастицы из оксида церия обладают антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Ученые научились синтезировать их в промышленных масштабах, добившись 99,99% чистоты, которая необходима для таких материалов при применении их в медицине, рассказали в Российском научном фонде (РНФ).

"Теперь можно говорить о производстве новых нанопрепаратов с регенеративным и антимикробным эффектом для нужд медицины, как минимум, в масштабах нашей страны. В случае положительного результата с опытами на животных мы сможем выводить наш продукт в сферу медицинских услуг и обеспечить частичное импортозамещение иностранных лекарственных средств", - пояснила профессор Первого МГМУ имени Сеченова Екатерина Силина.

Один из участников масштабного исследования, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 имени В.С. Маята Института хирургии Пироговского Университета Виктор Ступин рассказал "Российской газете", для чего нужны подобные материалы и почему их с нетерпением ждут хирурги.

"Количество ранений мирного и военного времени продолжает увеличиваться. Во многих случаях, когда пациенту удается спасти жизнь, у него могут оставаться грубые эстетические дефекты. Часто это мешает человеку вернуться к прежней жизни - возникает профессиональная и социальная дезадаптация. Суть работы, о которой мы говорим, - это лишь часть цикла фундаментальных и прикладных исследований, посвященных трансляционной разработке нанокомпозитных материалов для создания медицинских продуктов, направленных на решение социально-значимых и стратегических задач. Новые материалы будут обладать свойствами усиления регенерации тканей, редокс-активными и антимикробными свойствами, а также способностью рассасываться в прогнозируемые сроки. В частности, разрабатываются биоактивные материалы для закрытия обширных и глубоких ран, системы ухода за кожными ранами, системы защиты от разного типа излучений (в том числе ультрафиолетового, проникающего), а также разработка скаффолдов с программируемым действием для замещения утраченных тканей", - рассказал профессор Ступин.

Ученые и медики стремятся создать принципиально новые медицинские технологии, которые будут применяться в хирургии и пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии, онкологии, травматологии и ортопедии.

"Работа мультидисциплинарная, а коллектив - международный. В него входит более 30 человек из разных городов нашей страны, и из других стран - специалисты в области не только медицины и биологии, но и химии, физики, математики. Уже сейчас можно сказать, что работа очень перспективная, чему свидетельствует более 30 публикаций в международных журналах Q1 со значительным количеством нарастающих цитирований. В нашем Пироговском Университете в этот международный коллектив входит заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Наталья Евгеньевна Мантурова и ваш покорный слуга. Мы отвечаем за все вопросы, которые касаются медицины и биологии: протоколы, в том числе НИРы на клеточных культурах, генно-модифицированных организмах, на разных видах животных; собственно проведение исследований, и, конечно, анализ полученных результатов. Отличительной особенностью настоящего проекта (серии НИР) является то, что тканеинженерный продукт для лечения ран и замещения тканей (т.е. продукт для хирургии) разрабатывается при непосредственном участии и под контролем руководителей хирургических отраслей. Поскольку разработки предназначены прежде всего для хирургии, поэтому именно хирурги занимают центральное место потенциального заказчика на всех этапах работ", - говорит Виктор Ступин.

Сначала новые технологии испытают на клеточных культурах и животных, и если результаты будут положительные, нужно будет провести клинические исследования.